Veja edital do Concurso Público da CMA

Já está disponível no portal da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) o edital do Concurso Público da Casa. O documento foi publicado nesta segunda-feira, 10, e contém todas as informações de cargos, período de inscrição e realização das provas – as primeiras da CMA em mais de 30 anos.

O Concurso prevê 50 vagas disponíveis. Destas, 34 são para nível médio e técnico e 16 para nível superior. Os valores da inscrição variam: R$ 80 para as vagas em nível superior e R$ 70 para as demais. A Fundação Getúlio Vargas, instituição renomada no assunto, será a responsável pela realização da prova.









Desde a aprovação da realização do Concurso Público, a Câmara Municipal de Aracaju passou por um processo de atualização do cronograma liderado pelo presidente da Casa, vereador Nitinho (PSD). Com isso, houve o ajuste do quadro pessoal da Casa, abrindo espaço para a realização do aguardado certame.

Para acessar o edital do Concurso Público da Câmara Municipal de Aracaju, basta clicar aqui.

Assessoria de Comunicação