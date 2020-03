A noite de terça-feira (10) e a madrugada de quarta-feira (11), na cidade de Propriá registrou a ocorrência de dois assassinatos. Todos os crimes são provenientes de faca. A situação foi divulgada pela imprensa local, página ExtraPropriá e PropriáComoRealmenteÉ e ainda o Tribuna de São Miguel. Os jornais de rádio locais devem repercutir ainda hoje, 11.

No primeiro caso foi registrado na Praça da Estrela, em pleno centro da cidade, onde um individuo conhecido por “Galego”, morador de rua e no momento estava dormindo na Praça, foi esfaqueado até a morte. Ele era do Estado de Alagoas e não se sabe o motivo do crime.









O crime da rua da Pedra chamou mais a atenção:

Por volta de 00h30 os moradores da rua Monsenhor Floduardo, antiga rua da Pedras, foram surpreendido com vários gritos de um homem conhecido por “Coalho” na hora em que recebia vários golpes de faca. Segundo relatou alguns moradores, o crime teve início dentro da residência do individuo e finalizado na porta da calçada, local em que o corpo foi deixado. Houve aglomeração de pessoas, a presença da Polícia Militar esteve no local e o IML recolheu o corpo para necropsia em Aracaju. Os autores não foram identificados.

Com o ocorrido o povo ficou amendrontado e avaliando a onda de crimes que vem ocorrendo na na cidade. Ele deixou uma filha ainda criança.Toda imprensa local está repercutindo a onda de crimes que vem crescendo na cidade, apesar dos esforços das Polícias Civil e Militar e ainda o suporte da Guarda Municipal que faz rondas na cidade.

Por Adeval Marques/Faxaju