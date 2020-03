Prefeitura lança programação comemorativa pelos 165 anos de Aracaju

Aracaju completa 165 anos no próximo dia 17 de março e, para celebrar a data, a Prefeitura de Aracaju elaborou um vasto cronograma comemorativo que se estende até o mês de abril. A programação especial foi lançada na manhã desta quarta-feira, 4, pelo prefeito Edvaldo Nogueira e inclui atos solenes e religiosos, shows musicais e evangélicos, atividades esportivas e inaugurações. Entre as ações de destaque estão a ampliação da Academia da Cidade, a Corrida Cidade de Aracaju, o plantio de 165 árvores e a inauguração da infraestrutura da avenida Euclides Figueiredo e do Parque Ecológico do Poxim.

“É um momento muito feliz o lançamento desta programação. Chegamos em março de 2020, nos 165 anos da capital, e que presente poderíamos dar para a cidade nesta data? Iremos celebrar as conquistas dos últimos três anos, os avanços, inauguraremos obras importantes e iniciaremos novas. A programação está bastante diversificada, para todos, para a família, para as crianças, os idosos, para todas as religiões, para os atletas, de todos os ritmos, a favor da sustentabilidade. É a cidade e as pessoas se unindo nesta tarefa de fazer com que a Aracaju continue crescendo, se desenvolvendo e pensando no futuro”, afirmou o prefeito.

A programação comemorativa já se inicia nesta quinta-feira, 5, com o início das obras do Centro de Referência da Assistência Social no bairro Santa Maria. No dia seguinte, será a vez de iniciar as obras da creche do conjunto Augusto Franco. No dia 19, a Prefeitura assinará o termo de gestão da Orla da Atalaia. No dia 20, acontece a inauguração do Parque Ecológico do Poxim e o show evangélico. No dia seguinte, ocorrem a Corrida Cidade de Aracaju e o show comemorativo com atrações sergipanas. Subirão ao palco do aniversário de Aracaju Chiko Queiroga, Antônio Rogério, SandyAlê, Mania de Ser, Kaelzinho Ferraz e Os Faranis.

Entre as obras que serão entregues aos aracajuanos estão a urbanização da avenida Euclides Figueiredo (no dia 4 de abril), o Canal Beira Mar (27 de março), a segunda etapa da urbanização dos bairros Atalaia e Coroa do Meio (30 de março), a infraestrutura de 66 ruas no bairro Santa Maria e a inauguração dos corredores Beira Mar e Centro/Augusto Franco.

Acompanharam o lançamento da programação os vereadores Isac Silveira, Pastor Alves, Soneca e Antônio Bittencourt, o ex-deputado federal Heleno Silva e secretários municipais.









Confira a programação completa:

5 de março

8h – Visita ao CRAS Santa Maria

6 de março

9h – Visita à creche do Augusto Franco

16h – Reunião dos pólos da Academia da Cidade

13 de março

13h – Dia Municipal da Juventude (Escola Estadual Augusto Franco)

15 de março

8h – Passeio Ciclístico (Igreja do Santo Antônio)

17 de março

8h – Celebração da Missa (Igreja do Santo Antônio)

9h30 – Aposição de flores no Obelisco de Inácio Barbosa (Praça do Mini-Golfe)

17h – Apresentação da Orquestra Sinfônica (Parque da Sementeira)

19 de março

9h – Formalização do Termo de Ajuste de Gestão de Praia (Centro Administrativo)

18h – Lançamento do livro Antônio Xavier

18h – Lançamento do selo comemorativo dos 165 anos

20 de março

8h – Saúde da Mulher (Mercado Central)

9h – Recapeamento Barão de Maruim

10h30 – Recapeamento José Carlos Silva

16h – Inauguração do Parque Ecológico Poxim

19h – Inauguração do Corredor Beira Mar

20h – Show evangélico (Orla da Atalaia)

21 de março

9h – Inauguração da pavimentação com material fresado

16h – Corrida Cidade de Aracaju

21h – Show Artístico (Orla da Atalaia)

Atrações: Os Faranis, Chiko Queiroga e Antônio Rogério, SandyAlê, Mania de Ser, Kaelzinho Ferraz

24 de março

14h – Baile da Terceira Idade

17h – Inauguração do recapeamento asfáltico da avenida Euclides Figueiredo (entre Japãozinho e Coqueiral)

19h – São dos Novos

25 de março

19h – Inauguração do loteamento Senhor do Bomfim (Santa Maria)

26 de março

19h – Inauguração do Residencial São Lucas (Santa Maria)

27 de março

19h – Inauguração do Canal Beira Mar

28 de março

9h – Plantio de 165 árvores (Parque da Sementeira)

9h – novos pólos da Academia da Cidade

29 de março

6h50 – Sprint Panamerican Triathlon (Orla da Atalaia)

30 de março

19h – Inauguração das ruas da Atalaia

2 de abril

19h – Inauguração Corredor Centro/Jardins

3 de abril

17h – Entrega da Medalha Mérito Cultural Inácio Barbosa e Comenda Serigy – Moeda Comemorativa (Tribunal de Justiça)

4 de abril

9h – Inauguração da infraestrutura da avenida Euclides Figueiredo

Por Agência Aracaju de Notícias