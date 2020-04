Brasileiros são autorizados a desembarcar de navio com casos de coronavírus

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) coordena neste domingo (5) o desembarque de cerca de 70 tripulantes brasileiros que estão a bordo do navio Costa Fascinosa, atracado no Porto de Santos (SP). O navio, com 31 casos suspeitos do novo coronavírus, segue em quarentena. Nove tripulantes já foram desembarcados e estão internados em um hospital em Santos, sendo que sete deles estão confirmados com Covid-19.

O objetivo da operação, segundo a Anvisa, é retirar do navio somente os brasileiros que não têm sintomas do novo coronavírus e que testarem negativo no exame que será feito a bordo. Os técnicos da Anvisa estão a bordo do navio para monitorar a operação.

A agência afirma que a análise epidemiológica e as medidas de isolamento a bordo mostram

Com isso, será possível reduzir as possibilidades de transmissão a bordo da embarcação e fazer com que as pessoas saudáveis cumpram o isolmento em casa.

A empresa responsável pelo navio adquiriu kits de teste rápido que serão utilizados para triar os tripulantes que já estavam isolados a bordo e garantir que não estão infectados. Cada um também será avaliado clinicamente para que possa ser liberado.

No total, cerca de 70 brasileiros devem desembarcar. O número correto, de acordo com a Anvisa, só será definido a medida em que forem analisados e testados.

Medidas de desembarque

O desembarque dos tripulantes será feito de forma gradativa. Eles sairão do navio de acordo com os horários dos vôos ou dos ônibus e vans (fretados) para fazer o transporte dos brasileiros. Todos serão levados de forma direta da porta do navio até o aeroporto ou seu próprio domicílio.

As vigilâncias epidemiológicas dos estados para onde os brasileiros estão retornando serão avisadas para que possam tomar as medidas locais de monitoramento em cada localidade.

Histórico a bordo

O navio Costa Fascinosa permanece em quarentena, que começou após a confirmação de uma passageira com a Covid-19, e o encerramento dependerá da evolução dos casos suspeitos que estão em isolamento na embarcação.

Na quarta-feira (1º) dois tripulantes foram desembarcados do Costa Fascinosa por suspeita de Covid-19. O desembarque seguiu todos os protocolos da Anvisa e atende as regras de quarentena. Pela regra, somente casos urgentes podem ser desembarcados para assistência hospitalar.

Os novos desembarques foram comunicados para as autoridades competentes do município, do Estado e também para a autoridade portuária. Com isso, são nove os tripulantes já desembarcados do navio por necessidade de atendimento de urgência.

Dos sete tripulantes que já haviam sido encaminhados para serviços de saúde na semana passada, todos tiveram resultado positivo para Covid-19.

Segundo a Costa informou ao G1, a última viagem da temporada do Costa Fascinosa foi um mini cruzeiro de três noites, que partiu dia 14 de março de Santos, com passagem por Ilhabela e Balneário Camboriú, até o desembarque que também ocorreria na cidade de Santos, no dia 17.

Desde então, o navio permaneceu fundeado na barra do Porto de Santos, sem operar, devido ao encerramento antecipado da temporada de cruzeiros no país por conta da pandemia.

No sábado (28), o navio Costa Fascinosa saiu da área de fundeio da Barra para o Píer 25, no Porto de Santos. Há um médico da Costa Cruzeiros a bordo que é responsável por avaliar as condições de saúde dos tripulantes. Além disso, a Costa afirma manter os mais altos padrões de higienização e limpeza a bordo.

A determinação da Anvisa é que os casos com sintomas sejam colocados em quartos com varanda e que não sejam autorizados a sair das cabines. Qualquer sintoma relacionado ao sistema respiratório deve ser colocado em isolamento na embarcação.

Por G1