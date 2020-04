Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio e apreende arma de fogo no Parque dos Faróis

Nesse domingo, 5, o 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) atendeu uma ocorrência de tentativa de homicídio no parque dos Faróis, localizado em Socorro. O suspeito, identificado como Edson Rodrigues da Cruz, foi preso. Uma arma calibre 12 também foi apreendida.

De acordo com as informações policiais, a equipe foi até o local do crime após uma denuncia via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). A ligação relatava uma suposta tentativa de homicídio, na qual o suspeito havia disparado um tiro contra a vítima, e fugido em seguida.

Após a localização da vítima, que aguardava a chegada do SAMU, ela indicou que o suspeito do disparo estaria escondido em uma chácara a poucos metros do local do crime. Na chácara, a equipe policial prendeu o suspeito e apreendeu uma arma calibre 12, com uma munição deflagrada.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia para adoção das medidas cabíveis ao caso.

SSP