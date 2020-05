100 MIL: Ateus acionam Justiça contra Bolsonaro

A Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos (Atea) acionou a Justiça contra a live de Páscoa realizada pelo presidente Jair Bolsonaro.

A live contou com a presença de vários líderes religiosos do cristianismo.

A associação alega que o uso da programação da emissora pública para o encontro virtual com representantes do cristianismo e do judaísmo violou a Constituição, uma vez que o princípio do Estado é laico e a legislação que criou a EBC (Empresa Brasil de Comunicação).

A transmissão ocorreu no dia 12 de abril, e contou com nomes influentes, a exemplo de Iris Abravanel, esposa Silvio Santos, do padre Reginaldo Manzotti, e dos pastores André Valadão e Silas Malafaia.

Os ateus pedem que Bolsonaro fique proibido de repetir iniciativas do tipo e seja condenado a pagar R$ 100 mil por danos morais coletivos.

“A utilização da emissora para atender a interesses privados do presidente e de segmentos religiosos fere, indiscutivelmente, o interesse público. Está na hora de o Poder Judiciário frear isso”, diz a entidade.

O caso está na Justiça Federal do Distrito Federal.

