PC realiza flagrante de homem que pedia dinheiro para buscar corpo do pai que está vivo

Equipe da Polícia Civil de Carmópolis realizou o flagrante de José Augusto Fagundes de Jesus, de 48 anos de idade. Ele foi detido pela Guarda Municipal da cidade, após ir até casas de fiéis de uma Igreja Católica e pedir ajuda em dinheiro alegando que precisava buscar o corpo do pai dele, que encontra-se vivo.

De acordo com o delegado Frederico Muricy, o suspeito ia até os domicílios em posse dos prenomes dos fiéis e dizia que era pintor da Igreja Católica local. Ele então pedia ajuda para buscar o corpo do pai que estaria em outro estado, alegando que outras pessoas já o tinham ajudado. No entanto, o pai dele, segundo o irmão, está vivo. E a Igreja Católica informou que nenhum tipo de pintura está sendo realizado no templo.

Com isso, conseguiu arrecadar a quantia de R$ 171, a partir de doações de pequenos valores. Três vítimas foram identificadas e tiveram o valor devolvido (R$ 40 ao todo). Diante do flagrante, ele foi preso e conduzido para a delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis ao caso.