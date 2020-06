A imagem estampada do narcotraficante colombiano Pablo Escobar em impressões feitas como rótulos para embalagens sinalizava que a denúncia repassada à Polícia Civil dias antes pelo Disque Denúncia 181 estava correta. Policiais civis do Departamento de Narcóticos prenderam Andreza Alves Santos, 22 anos, no bairro Santos Dumont, Em Aracaju, depois de informações detalhadas repassadas pelo 181, da Polícia Civil de Sergipe.

A operação policial aconteceu no final da tarde desta terça-feira (23), e com a investigada foram encontrados entorpecentes e demais materiais utilizados no processo de manipulação da cocaína. As investigações começaram há alguns dias, depois que as informações foram encaminhadas aos investigadores do Denarc.

No curso das investigações, os agentes verificaram a existência de uma cocaína que estava sendo comercializada com o rótulo de Pablo Escobar e sendo distribuída em Aracaju. As diligências conduziram ao nome da suspeita, resultando na deflagração da operação na tarde desta terça-feira.









Os policiais encontraram na residência da suspeita cinco quilos e meio de maconha, cerca de dois quilos e meio de uma substância utilizada na manipulação de cocaína, impressões com a imagem do narcotraficante Pablo Escobar, balança digital para pesagem, rolos de fitas adesivas para acondicionar os entorpecentes e demais produtos usados no tráfico.

Na sede no Denarc, os investigadores descobriram que Andreza já havia sido condenada no ano passado por trafico de drogas, possuindo passagem, portanto, no sistema prisional pelo mesmo crime. Novamente foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido representada por sua prisão preventiva pela autoridade policial.

SSP