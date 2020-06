Os estudantes que fizeram a inscrição para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) poderão escolher a nova data da prova entre os dias 20 e 30 de junho. pela internet. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (10) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela aplicação do exame.









Os inscritos terão três opções de datas para votar, distribuídas entre os meses de dezembro deste ano, janeiro ou maio de 2021, considerando o adiamento das provas em 30, 60 ou 180 dias das datas previstas em edital.

Durante o período da enquete, os inscritos deverão acessar a Página do Participante , com CPF e senha utilizados no cadastro do portal único do governo federal e indicar um dos períodos possíveis para a aplicação do Enem.

Para a primeira opção, o Enem impresso pode ser realizado nos dias 6 e 13 de dezembro e o digital nos dias 10 e 17 de janeiro de 2021. A segunda opção teria como datas sugeridas pelo Inep 10 e 17 de janeiro de 2021 para o impresso e 24 e 31 de janeiro de 2021. Ou, ainda, realizadas nos dias 2 e 9 de maio de 2021 (impresso) e 16 e 23 de maio de 2021 (digital).

Adiamento

As datas das provas do Enem foram adiadas pelo MEC (Ministério da Educação) devido a pandemia do novo coronavírus.

Principal porta de entrada para cursos do ensino superior, em universidades públicas e privadas, o Enem deste ano contou com mais de 6 milhões de inscritos, sendo que a maioria, 65% indicou que já havia concluído o ensino médio em anos anteriores. Outros 23% estão no terceiro ano e 12% são “treineiros”, estudantes que fazem a prova para testar conhecimentos.

Fonte: R7.com