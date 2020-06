Produtores rurais e funcionários do governo da Argentina estão monitorando a entrada no país de uma nuvem de gafanhotos vinda do Paraguai, informa o G1.

A praga, que destruiu lavouras de milho paraguaias, agora avança na parte do território argentino que faz fronteira com o Brasil e com o Uruguai.









Segundo projeções, os insetos podem chegar ao oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, oferecendo riscos a plantações nesses estados.

Só o que faltava mesmo ao Brasil era uma praga bíblica.

Oantagonista