O vereador Elber Batalha (PSB), elaborou um relatório detalhado sobre como e onde estão sendo gastos os recursos para o combate ao Coronavírus repassados pelo Governo Federal para a Prefeitura de Aracaju (PMA).

O parlamentar informou que de 26 a 29 de maio, a Prefeitura de Aracaju fez um contrato no valor de R$143mil para gerenciamento e monitoramento de redes sociais e internet do município, contratou uma empresa para criar um banco de dados de vídeos e fotografias sobre a Covid-19 no valor de R$390mil e fez um contrato com uma agência de publicidade do Rio Grande do Norte para fazer campanhas publicitárias sobre a pandemia no valor de 2,5 milhões de reais.

“Em pouco mais de 4 dias, a Prefeitura de Aracaju gastou R$3 milhões dos recursos do Covid-19 com publicidade e propaganda. E, pasmem, esse foi o mesmo valor que foi gasto para construir o Hospital de Campanha de Aracaju. E fica o questionamento para sua reflexão: Quantas UTIs poderiam ser construídas com 3 milhões de reais e quantas vidas poderiam ser salvas com esse recurso?”, indagou Elber.

Vereador Elber Batalha Filho/NE