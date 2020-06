Quais são as lives programadas para o dia dos namorados

O dia dos namorados está chegando e essa é sempre uma data muito comemorada pelos casais e pelo comércio. Esse ano, porém, a data será diferente, com grande uso de cartões e compras em lojas online e com programas adaptados em tempos de pandemia.

Se em outros anos os restaurantes, reservas e viagens eram os preferidos dos casais para a comemoração, em 2020 ela vai ser mais intimista e caseira, inspirando a criatividade de cada um.









Para ajudar os casais nessa data, muitos artistas estão preparando lives especiais para o dia dos namorados e não vai faltar música boa, romance e clima de show em casa. Pensando nisso, reunimos algumas lives programadas para esse dia, confira!

Sandy e Lucas Lima

O casal Sandy e Lucas Lima comemoram, em todos os anos, o dia dos namorados no dia 11, por isso, também farão a live especial na véspera do dia oficial. Os dois que já se apresentaram no início da quarentena estão preparando uma nova live cheia de romance para o dia dos namorados.







A live será no dia 11 de junho, na quinta-feira, e ainda serão anunciados os horários e canais de transmissão.

Live dos namorados: Nando Reis, Anavitória e Duda Beat

Um mini festival romântico para embalar do dia dos namorados, essa live promete seis horas de música pop e brasileira. Nando Reis abre a live, às 19h, seguido da dupla Anavitória, às 21h, finalizando com a sofrência pop de Duda Beat, a partir das 23h.







Os shows acontecem no dia 12 de junho, com início às 19h e a transmissão será no canal oficial de cada artista.

Silva

Para os amantes da música brasileira, mais uma live para embalar os jantares românticos da data do casal. O cantor Silva também fará sua apresentação, que passará por canções de diversos álbuns e fases da carreira, com apresentação no novo trabalho “Ao Vivo em Lisboa”.

A transmissão vai ser na sexta-feira, dia 12, às 20h, no canal oficial do Youtube do cantor.

Daniel e Roupa Nova

Conhecidos por suas músicas românticas, vai ter encontro musical de Daniel e Roupa Nova, intitulado de “A Força do Amor”. A live será no dia 12, às 19h, e promete levar muito romantismo para a casa das pessoas.

Adryana & e a Rapaziada

O dia dos namorados vai também promover lives de reencontro e nostalgia. A cantora Adryana Ribeiro, conhecida pelo grupo Adryana & a Rapaziada, com pagodes românticos que fez muito sucesso nos anos 2000 vai aproveitar a data para reunir o grupo e relembrar os velhos tempos.

A live será às 19h45 do dia 12/06, no canal do Youtube da Adryana, que hoje está em carreira solo.

Bruno e Marrone

Em meio à tanto romantismo, é claro que não pode faltar um sertanejo para embalar a noite dos namorados. Por isso, em sua terceira live durante a quarentena, a dupla Bruno e Marrone fará um especial comemorativo.

Com mais de 35 anos de carreira, não faltam sucessos para os namorados, casados e solteiros e a irreverência da dupla é mais uma vez esperada em seu show online. A live “especial Dia dos Namorados” será a partir das 21h30 do dia 12, no canal oficial no Youtube.

Lulu Santos

Outro romântico que estará presente nessa comemoração é Lulu Santos. O cantor está montando um repertório eclético e com músicas especiais, vindas de indicações dos fãs. Cantando sobre todas as formas de amor, Lulu se apresenta dia 12, às 21h30 em seu canal oficial.

Luan Santana

E as lives do dia dos namorados não acabam no dia 12 e no sábado, dia de Santo Antônio, também vai rolar shows especiais celebrando o amor. No dia 13 de junho, é a vez da apresentação do cantor Luan Santana.













A live, em parceria com a Rede Globo, será exibida para todo o Brasil após a novela “Fina Estampa” por 1 hora, das três previstas, e na íntegra pelo canal Multishow, Globoplay e redes sociais do cantor.

Fafá de Belém

No dia 13 acontecerá também a primeira live durante esse período da cantora Fafá de Belém. A artista conhecida por sua risada e músicas marcantes ao longo da história contará com um repertório cheio de sucessos.

A apresentação será no sábado, no canal oficial da artista, com horário a ser divulgado.

Tem live para todos os gostos durante o dia dos namorados. Escolha seu estilo favorito, peça suas comidas e bebidas e, sozinho ou acompanhado, aproveite o clima dessa data com música!