A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta segunda, 15, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 1.708 novos casos registrados e mais 22 óbitos. Em Sergipe, 15.675 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 352 morreram. Dos novos casos confirmados, 1.385 correspondem a exames realizados entre os dias 25 de maio a 1º de junho, que foram processados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Um caso contabilizado para o município de Neópolis foi excluído por duplicidade.

De moradores da capital, cinco mortes: de um idoso de 72 anos, sem comorbidades; de um homem e uma mulher, ambos com 67 anos e hipertensos; de um homem de 38 anos, com hipertensão; e uma mulher de 55 anos, com diabetes mellitus. Em Nossa Senhora do Socorro, uma senhora de 73 anos, com diabetes e hipertensão; homem de 77 anos, com doença respiratória crônica; um homem de 38 anos, sem comorbidades; um senhor de 79 anos, sem comorbidades; e um idoso de 61 anos, com diabetes e hipertensão.

Da Barra dos Coqueiros, uma vítima do sexo masculino, de 55 anos, com hepatopatia. Uma mulher, de 62 anos, moradora de Capela, faleceu também por COVID-19, sem comorbidades. Três mortes são de homens idosos moradores de Lagarto: de 85 anos, com diabetes e hipertensão; de 77 anos, com hepatopatia; e de 73 anos, com imunossupressão e doença vascular crônica.

Os óbitos em outros municípios foram: uma idosa de 86 anos, moradora de Poço Redondo, com hipertensão e diabetes; um homem de 55 anos, de Itaporanga, com hipertensão; uma mulher, moradora de Indiaroba, com 53 anos, sem comorbidades; uma mulher, de 34 anos, residente de Tomar do Geru, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; um idoso de 86 anos, de Nossa Senhora da Glória, com diabetes e hipertensão. De São Cristóvão, evoluíram a óbito duas mulheres, de 105 e 63 anos, ambas sem comorbidades.

São 5.526 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 34.614 exames e 18.939 foram negativados. Estão internados 453 pacientes, sendo 186 em leitos de UTI (102 na rede pública, sendo 100 adultas e 2 pediátricas; e 84 na rede privada, sendo 83 adultas e 1 pediátricas) e 267 em leitos clínicos (163 na rede pública e 104 na rede privada). São investigados mais 13 óbitos.

SES