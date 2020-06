O tempo deve ser predominantemente nublado, mas com a presença de chuva nesta sexta-feira (12) e durante o fim de semana em Sergipe, de acordo com o Centro de Meteorologia do estado.

Para a sexta-feira, a previsão é de tempo encoberto na Grande Aracaju, Agreste e Centro Sul, com chuvas pela manhã. No período da tarde é esperado tempo aberto na Região Oeste, enquanto as regiões Agreste e litorânea ficarão com tempo nublado e encoberto.

No sábado (13), o tempo será encoberto em todo período, com concentração de chuva no Litoral Norte, Agreste Central, deslocando-se para o Oeste e Alto Sertão sergipano.