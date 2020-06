Quatro servidores e o diretor do Hospital de Pequeno Porte do município de Arauá foram flagrados acendendo fogueira e confraternizando em frente à unidade de saúde, na noite dessa sexta-feira (12), véspera de Santo Antônio. As atitudes desrespeitam as recomendações municipais, estaduais e da Organização Mundial da Saúde (OMS) durante a pandemia do novo coronavírus.







O prefeito da cidade, Ranulfo dos Santos (PSB), informou que esteve no local e que interrompeu o evento. Os servidores [dois motoristas, um vigia e um enfermeiros] são efetivos e foram suspensos por 8 dias. Já o diretor da unidade afastado por tempo indeterminado. O hospital não é exclusivo para casos de Covid-19.

“As providências foram tomadas na mesma hora. Num momento crítico como esse, a gente tem que levar a sério e entender que os costumes mudaram”, disse o gestor. O caso continua sendo investigado.

Nas nas imagens é possível ver cinco servidores. Alguns sem máscaras, ou usando o equipamento de forma irregular, e comendo e assando milhos na fogueira.