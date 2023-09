Dentre as principais causas de acidentes com mortes no trânsito estão as que envolvem o comportamento do condutor, o que abrange também o seu estado psicológico envolvendo questões do cotidiano. Embora nem sempre seja possível escolher o momento mais calmo do dia para dirigir um carro ou pilotar uma motocicleta, é fundamental que o condutor perceba se realmente tem condições de guiar um veículo, já que pode colocar em risco a própria vida e a de outras pessoas.

É com esse objetivo de garantir a segurança de todas as pessoas no trânsito que a atenção à saúde mental também precisa ser observada pelo condutor, conforme explicou o sargento Damasceno, da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran). “A gente não pode estar conduzindo veículos estando irritado, estressado, cansado, com sono e com problemas relacionados à vida pessoal porque isso pode acarretar em acidentes de trânsito”, enfatizou.

Por isso, é fundamental seguir a orientação da CPTran, que é uma unidade da Polícia Militar especializada na segurança pública de trânsito. “Todo o nosso complexo da psique faz com que a gente reflita isso no trânsito. Então, nós pedimos que as pessoas não conduzam seus veículos estando com transtornos psicológicos ou problemas pessoais, pois essa situação pode refletir em acidentes de trânsito”, pontuou o sargento Damasceno.

Campanha Eu Sou o Trânsito

Durante o mês de setembro, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Detran/SE e CPTran da Polícia Militar estão apresentando a ‘Campanha Eu Sou o Trânsito’ reforçando a importância dos cuidados de todas as pessoas – condutores de veículos, pedestres e ciclistas – para um trânsito seguro. A campanha está sendo realizada no mês de setembro em alusão à ‘Semana Nacional do Trânsito’, que acontece entre os dias 18 e 25.

Também apoiam a campanha Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 Sergipe), Grupamento Tático Aéreo (GTA/SSP), Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (PCSE), Instituto Médico Legal (IML/Polícia Científica), Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv/PMSE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Superintendências Municipais de Transportes e Trânsito (Capital e interior) e Grupo Energisa.