Em nova ação integrada entre a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e o Hemose, mais uma campanha de cadastramento para doadores de medula óssea foi realizada na manhã desta sexta-feira, 15. Desta vez, a ação foi levada ao Hospital da Polícia Militar (HPM). A ação foi aberta ao público, já que quanto mais pessoas fizerem o exame de compatibilidade, mais vidas poderão ser salvas com a doação de medula óssea.

Para Laura Leite, agente de política e coordenadora do Núcleo Psicossocial da Polícia Civil, a campanha reforça a importância da doação de medula óssea. “Estamos precisando para a delegada Clarissa Lobo e para o tenente Paim, assim como para outras pessoas. O Núcleo encontra-se agora no HPM como uma ação de fortalecimento para aumentar o número de cadastro de doadores de medula óssea. É um ato de amor pela vida”, destacou.

A ação já havia sido realizada também na Academia de Polícia Civil (Acadepol). “E nesta sexta-feira realizamos a ação no Hospital da Polícia Militar (HPM). A campanha está aberta ao público em geral pois necessitamos que aumente o número de cadastros de doadores de medula óssea, pois é difícil encontrar a compatibilidade. Quanto mais pessoas, mais fácil fica salvar vidas”, complementou Laura Leite.

Conforme o capitão Sérgio Aguinaldo, do HPM, a campanha realizada nesta sexta-feira na unidade é mais uma ação de fomento à doação de medula óssea. “Estmulando a doação de medula óssea. Com apenas 5ml de sangue, nós conseguimos fazer a tipagem e vemos as características genéticas para identificar um potencial doador de medula óssea, podendo salvar vidas”, detalhou.

E o chamamento não é apenas para a segurança pública, mas para toda a comunidade. “É uma corrente do bem, que aproxima a todos. Toda a população em geral que tenha entre 18 e 35 anos, não sendo portador de doenças infectocontagiosas podem ajudar pessoas que precisam do transplante de medula óssea”, concluiu o capitão Sérgio Aguinaldo, integrante do Hospital da Polícia Militar de Sergipe.