Com a chegada do fim de ano, vem também uma nova temporada de compras. Seja por descontos em torno da Black Friday, ou ainda pelo recebimento do 13º salário, é preciso manter o cuidado com as compras on-line, pois não são apenas os consumidores que estão de olho no período. Os criminosos da internet estão acompanhando a movimentação das pessoas na internet para obter dinheiro das vítimas, por isso é essencial seguir as dicas de segurança para evitar cair em golpes na internet.

Dentre as dicas de segurança, está o cuidado com os links dos sites na internet, assim como evidenciou a delegada Maria Pureza, do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), da Polícia Civil. “Verifique e-mails e links que remetem para páginas que solicitam informações que não são necessárias para a compra. Ali, você pode estar passando informações do cartão, então é preciso cuidado”, alertou.

Nas dicas para as compras seguras na internet, também é recomendável que os consumidores evitem transações em débito, PIX ou pagamentos instantâneos. “Pois para reverter a situação é muito mais difícil. Então, usando o cartão de crédito você tem a condição de, verificando ter caído em um golpe, acionar a administradora do cartão e suspender o pagamento”, orientou a delegada.

Para ter certeza da autenticidade do site, Maria Pureza explicou que os consumidores podem verificar o endereço eletrônico da página. “Verifique o site onde você está fazendo a compra. Verifique se a URL começa com ‘https://’. Tudo isso para verificar se o site que você foi direcionado corresponde ao verdadeiro, oficial da empresa do estabelecimento comercial que você está se propondo a fazer a compra”, recomendou.

No momento da compra, também é aconselhável ter cuidado com a rede de internet em que se está conectado e que vai fazer a transação on-line. “Caso vá fazer uma compra em que vai utilizar sua senha, evite o Wi-Fi de locais públicos. Entre na rede do seu dispositivo, que é um ambiente mais seguro [do que utilizar uma rede sem fio aberta]”, complementou a delegada Maria Pureza.

É fundamental também estar atento aos preços dos produtos que se pretende adquirir para evitar cair em golpes, assim como relembrou a delegada. “Sempre desconfie de ofertas muito vantajosas. Produtos que sabemos que o valor de mercado é um, mas a oferta está muito abaixo do valor de mercado. Ter cuidado com promoções exageradas. Entre no site oficial e verifique se a promoção corresponde à realidade”, reiterou.

Denúncias

Em casos de situações suspeitas de golpe, o principal alerta é não fornecer informações pessoais e dados bancários. Caso o consumidor identifique tentativas de golpe, é fundamental comunicar o caso às instituições financeiras. Os casos também devem ser comunicados à Polícia Civil por meio do registro do boletim de ocorrência. Informações também podem ser fornecidas pelo Disque-Denúncia (181).