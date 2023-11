Na última quarta-feira, 22, policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) apreenderam aproximadamente 1kg de maconha no conjunto Fernando Collor, Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Aracaju.

Por volta das 20h, policiais militares realizavam patrulhamento no conjunto Fernando Collor, quando foram informados por moradores de um condomínio de que um homem realizava venda de drogas naquele local e escondia os entorpecentes dentro da caixa de registro de água.

Diante da denúncia, a equipe policial foi até o endereço indicado e encontrou 1,2kg de maconha, uma balança de precisão e material para embalagem de drogas.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para as providência legais.

Fonte: Ascom PM/SE