O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) atendeu nesta quarta-feira (29) uma ocorrência de incêndio no restaurante de um shopping no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. O incêndio foi iniciado na coifa da churrasqueira e não houve vítimas. Equipes do 2° Subgrupamento Bombeiro Militar, localizado no bairro Atalaia, e do Quartel Central foram encaminhas para o atendimento.

“Foram encaminhas ao local quatro viaturas e 22 bombeiros atuaram na ocorrência. O primeiro combate foi feito por funcionários e brigadistas do shopping. Nossas equipes isolaram o local e concluíram o combate às chamas que atingiram a coifa, a churrasqueira, a casa de máquinas e uma sala. Foi feito ainda o rescaldo, visando evitar a reignição do fogo. Após a conclusão dos trabalhos e não havendo mais nenhum risco, foram repassadas as orientações sobre os procedimentos para solicitação de perícia”, afirmou o tenente Pedro Souza, que comandou as equipes no local.

Fonte: CBM/SE