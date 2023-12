Quando chega a época natalina, já é tradição iluminar as casas e estabelecimentos comerciais com piscas-piscas e mangueiras de luzes. No entanto, é preciso ter cuidado com a instalação desses itens para evitar acidentes envolvendo choques elétricos, sobrecarga de tomadas e incêndios. Para manter a segurança, é preciso seguir orientações que vão desde a compra desses itens até o apagar das luzes natalinas ao fim da noite.

Dentre as orientações relacionadas aos itens de iluminação natalina, está a compra apenas daqueles que possuem certificação de segurança, conforme destacou a soldado Anna Santos, do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE). “O primeiro passo é ter o cuidado de adquirir produtos certificados pelo Inmetro e pelos órgãos responsáveis, a fim de garantir a segurança”, ressaltou.

Como recomendação para evitar acidentes com a iluminação de Natal, é preciso ficar atento às condições de instalação desses itens na rede elétrica. “A recomendação do Corpo de Bombeiros é evitar a ligação de vários equipamentos em uma única tomada, pois essa sobrecarga pode ocasionar incidente”, enfatizou a soldado Anna Santos, alertando sobre os riscos da sobrecarga nas conexões elétricas do imóvel.

Além desses cuidados, é importante também ter atenção às crianças que podem tentar mexer na instalação elétrica, conforme lembrou a integrante do Corpo de Bombeiros. “É importante que as famílias sempre se preocupem em educar as crianças, pois as luzes chamam muita atenção. As crianças devem ser educadas para evitar toques e manipulações desses itens de iluminação natalina”, complementou a soldado.

É importante relembrar ainda que ao menor sinal de defeito nessas instalações, é recomendável suspender o uso, conforme alertou a soldado Anna Santos. “Nossa recomendação é que, ao qualquer sinal de defeito nas instalações, como fios desencapados, o importante é não fazer a instalação dessa iluminação. Inclusive, ao sair de casa, é importante retirar a iluminação natalina da tomada”, acrescentou.

Como o Natal é época de festa, de encontro de familiares e amigos, a soldado Anna Santos concluiu reforçando a necessidade de manter os cuidados de segurança para evitar acidentes. “O Natal é um tempo de alegria, então é importante curtir esse momento, mas é preciso ter cuidados com a parte de eletricidade. Em caso de necessidade, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193”, pontuou.