Em continuidade às ações da missão humanitária no Rio Grande do Sul, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) deslocada ao território gaúcho está atuando com o cão farejador para localizar eventuais vítimas de um deslizamento de alto volume de terra na região de Imaculada, na cidade de Bento Gonçalves (RS). A utilização do cão farejador ocorre para evitar movimentações de maquinário no terreno. Há três vítimas desaparecidas após o deslizamento registrado nessa região do interior gaúcho.

De acordo com as informações fornecidas pela equipe ao CBMSE, os bombeiros militares de Sergipe estão atuando em conjunto com a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Conforme os relatos das equipes de resgate, os riscos de outros deslizamentos na região de Imaculada ainda permanecem e são avaliados diariamente por uma equipe de geólogos, que avaliam o terreno.

Durante a atuação das equipes de busca, o cão farejador apresentou mudança de comportamento em dois locais, o que indica possíveis áreas onde podem haver vítimas do deslizamento de terra. A partir das indicações do cão, os bombeiros militares definiram o ponto inicial de retirada do material a ser levado para área de descarte. Nessa área, o material é analisado de modo fracionado.

Para garantir a segurança e o descanso do cão farejador de Sergipe, de nome Zumbi de Sergipe, fez buscas no período da manhã. Em turno seguinte, o cão Baruck, do CBMDF, foi utilizado na missão de busca por vítimas do deslizamento na região de Imaculada, na cidade de Bento Gonçalves (RS). Após às 16h, dessa terça-feira, 21, os trabalhos com os cães foram encerrados no dia devido à necessidade de descanso dos animais.

Apoio operacional

Na missão humanitária, o Governo de Sergipe, por meio do CBMSE, enviou viaturas, botes para salvamento, drones e outros equipamentos de salvamentos necessários para atuação em situações de desastres como a vivenciada pelo Rio Grande do Sul.

A equipe do CBMSE chegou ao Rio Grande do Sul na quinta-feira, 9, onde iniciou os trabalhos pelo município de Pelotas (RS). Desde a sexta-feira, 10, os militares atuam em Rio Grande (RS). A localização de atuação é definida pelo Gabinete de Gerenciamento de Crise do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros (Ligabom).

Os militares do CBMSE que já estão atuando para ajudar o povo gaúcho são especialistas em situações de catástrofes e já atuaram em situações similares, como Brumadinho (MG). Cinco são especialistas em atendimento em cenários de inundações. Um cão farejador e o bombeiro que o acompanha também foram encaminhados para a missão.