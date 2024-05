O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) detalhou as ações desenvolvidas pela equipe de bombeiros militares e cão farejador encaminhados para atuação na missão humanitária que sucedeu a catástrofe climática registrada no Rio Grande do Sul. Dentre as atividades desenvolvidas no território gaúcho, estiveram ações de busca e salvamento de pessoas e animais, de defesa civil e de planejamento e organização. Os detalhes da missão humanitária do CBMSE no Rio Grande do Sul foram apresentados em entrevista coletiva realizada no Quartel do Comando-Geral do CBMSE, nesta terça-feira, 28.

“O CBMSE atuou da melhor forma possível, sendo referenciado de forma elogiosa em cada cidade que atuou, seja de forma integrada com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul (CBMRS), seja de forma integrada com outros corpos de bombeiros do Brasil. Foi um excelente trabalho, pois conseguimos fazer o nosso melhor. Foi um trabalho de muita qualidade e que ganhou muitos elogios no Rio Grande do Sul”, reconheceu o comandante do CBMSE, coronel Fábio Cardoso.

Tendo atuado diretamente no Rio Grande do Sul, o major José Messias dos Santos, comandou a equipe do CBMSE no território gaúcho. Ele relembrou o desafio da missão humanitária realizada no RS. “Apesar de já ter participado em outras missões, como no Rio de Janeiro e em Alagoas, era uma situação diferente. A situação tinha um potencial maior, e o nosso desafio foi maior, mas a missão foi positiva, e pudemos ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul nas missões que nos foram repassadas”, avaliou.

Como a equipe do CBMSE no Rio Grande do Sul contou com a utilização do cão farejador Zumbi, o sargento Thiago Garcia também esteve na missão humanitária. Ele destacou que foi um trabalho em equipe entre os bombeiros e o cão. “O trabalho lá foi de fazer a varredura da área onde havia desastre, a gente passava com o cão pra poder ou encontrar vítima, ou descartar a área. Apesar da instabilidade climática, o cão conseguiu fazer algumas sinalizações. Foi uma sensação de alívio em poder prestar o serviço”, narrou.

Toda a missão humanitária desenvolvida pela equipe de bombeiros sergipanos no Rio Grande do Sul foi acompanhada pelo CBMSE, conforme detalhou a coronel Maria Souza, diretora operacional do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. “Estivemos em constante diálogo com o Gabinete de Crise para preparar a equipe e os recursos necessários para a resposta no Rio Grande do Sul. Estivemos dando todo o suporte, informações e aplicação dos recursos”, relatou.

Diariamente, a atuação do CBMSE no Rio Grande do Sul passava pelo acompanhamento da corporação para tornar ainda mais efetiva a missão humanitária dos bombeiros sergipanos no território gaúcho. “Na lotação dos recursos, como drones, viaturas, botes e os demais materiais de busca e salvamento. Todo o dia verificamos como estavam os militares e os cães e passando as diretrizes do Gabinete de Crise, ou seja, fizemos essa coordenação. Foi uma ação muito exitosa”, avaliou a coronel Maria Souza.

Áreas de atuação

A equipe do CBMSE chegou ao Rio Grande do Sul no dia 9 de maio, onde iniciaram os trabalhos da missão humanitária em Pelotas (RS). Já no dia 10, os bombeiros militares passaram a atuar em Rio Grande (RS). Do dia 21 até a desmobilização, no dia 24, a equipe atuou na busca por vítimas do deslizamento de terra na região de Imaculada. A localização de atuação foi definida pelo Gabinete de Gerenciamento de Crise do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros (Ligabom).

Os militares do CBMSE que atuaram para ajudar o povo gaúcho são especialistas em situações de catástrofes e já atuaram em situações similares, como Brumadinho (MG). Cinco são especialistas em atendimento em cenários de inundações. Um cão farejador e o bombeiro que o acompanha também foram encaminhados para a missão.

Trajeto de volta

Para o retorno dos bombeiros militares sergipanos ao estado, o Ligabom viabilizou transporte em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). A equipe saiu na sexta-feira, 24, da cidade de Bento Gonçalves (RS) para Canoas (RS). Na base aérea de Canoas (RS), a equipe embarcou em direção a Brasília, no Distrito Federal. Da capital federal, a equipe seguiu por via terrestre até Jequié (BA), onde pernoitaram no dia 25. No domingo, 26, a equipe do CBMSE seguiu do território baiano para Aracaju.