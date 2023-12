Policiais civis da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM) prenderam em flagrante três suspeitos de furto praticado em uma mercearia no bairro Siqueira Campos, na Zona Oeste de Aracaju. A ação policial ocorreu nesta terça-feira, 19.

De acordo com o delegado André Davi, um dos suspeitos era funcionário do local. “Ele chamava um outro comparsa que fingia fazer compras no estabelecimento comercial”, explicou.

Os produtos eram levados para outro estabelecimento comercial, no bairro Industrial.

“E esse estabelecimento já sabia que eram produtos de furto. Foram quatro vezes, e todos os três foram presos por furto qualificado”, acrescentou André Davi.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).