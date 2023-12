Uma mulher sofreu ferimentos ao despencar em um barranco próximo a uma cachoeira situada no município de Macambira. A informação foi oficialmente divulgada pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com testemunhas, a vítima encontrava-se na serra quando perdeu o equilíbrio durante o incidente. Ela foi resgatada por meio de técnicas de salvamento e recebeu os primeiros socorros da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

Posteriormente, a mulher foi encaminhada ao Hospital Regional de Itabaiana apresentando uma lesão no tornozelo.