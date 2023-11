Policiais civis da Delegacia de Neópolis cumpriram o mandado de prisão contra um homem que estava foragido do sistema prisional. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 29.

De acordo com as informações policiais, o investigado vinha aterrorizando moradores na região do Betume, em Neópolis.

Após informações sobre a localização do investigado, ele foi encontrado e preso na casa de familiares, também na região do Betume.

Ainda segundo as informações policiais, ele é considerado de alta periculosidade, sendo condenado a 38 de prisão pelos crimes de tráfico e roubo, homicídio e porte de arma.

O preso já se encontra à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.