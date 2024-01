Nessa quarta-feira, 3, militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas no Loteamento Mangabeiras, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações policiais, a equipe fazia rondas na localidade quando populares denunciaram uma suposta venda de drogas em uma residência. Os populares também relataram que o suspeito usava uma arma de fogo e agredia a esposa.

Os militares foram ao local, momento em que apreenderam 61 pedras de crack, um rolo de papel alumínio, uma faca, além de uma quantia em dinheiro.

O suspeito e o materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista para providências.

Fonte: Ascom PM/SE