A Delegacia de Campo do Brito, com apoio da Delegacia Regional de Itabaiana, localizou na manhã desta segunda-feira, 19, na cidade de Campo do Brito, a dupla suspeita de cometer um roubo num comércio situado no município britense, no sábado, 17.

A partir de diligências e da análise de imagens registradas por câmeras de segurança do local do crime, a Delegacia de Campo do Brito identificou os dois homens que, no sábado, em posse de armas de fogo, renderam clientes, subtraíram pertences deles e fugiram levando uma motocicleta que estava no local.

Durante operação para chegar aos autores, apreender armas e recuperar os pertences roubados, os policiais civis foram ao imóvel onde a dupla estava, em Campo do Brito, momento em que foram recebidos com disparos de arma de fogo. Imediatamente, os policiais revidaram e os suspeitos foram atingidos e levados à unidade de saúde, mas acabaram evoluindo a óbito.

No endereço onde os investigados estavam foram apreendidas duas armas de fogo, drogas e vestimentas iguais às utilizadas na ocasião do delito. Segundo a polícia, as investigações continuam no sentido de localizar outros membros da quadrilha, bem como recuperar a motocicleta subtraída.