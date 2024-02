A previsão do tempo para o estado de Sergipe até esta quinta-feira (22) é de possibilidade de ventos fortes, trovoadas e descargas elétricas, diz Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) .

De acordo com a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro, as instabilidades associadas à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e a Tempestade Tropical Akará estão favorecendo o transporte de nuvens convectivas para o estado de Sergipe. “Percebe-se que todos os níveis da atmosfera estão apresentando bastante umidade, podendo ocasionar precipitações moderadas a intensas no estado de Sergipe, até as 10h do dia 22 de fevereiro, com possibilidade de o acumulado variar entre 20 a 30 milímetros por hora ou até ultrapassar 50 milímetros por dia. Os ventos intensos podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora”, informou.

Conforme divulgado no último dia 15 de fevereiro, quando o alerta entrou em vigor, a ocorrência de chuvas pode gerar acumulados expressivos para o estado de Sergipe, apresentando riscos em rodovias, de alagamentos, de deslizamentos de encostas, de transbordamento de pequenos córregos e riachos. Há risco de transbordamento dos principais rios e lagoas do estado de Sergipe, além de possibilidade de trovoadas, descargas elétricas e chuva de granizo.

Previsão do tempo até o alerta

Quarta-feira (21/02):

Litoral: pela manhã probabilidade de céu encoberto, tarde probabilidade de céu parcialmente nublado, noite e madrugada probabilidade de céu encoberto.Possibilidade de trovoadas, descargas elétricas, chuva moderada a intensa. Temperatura mínima em torno 24.8°C e máxima de 31.6°C. Ventos: manhã (fraco), tarde (moderado), noite e madrugada (fraco).

Agreste: pela manhã, tarde, noite e madrugada possibilidade de céu encoberto. Possibilidade de trovoadas, descargas elétricas, chuva moderada a intensa. Temperatura mínima em torno 23.0°C e máxima de 33.7°C. Ventos: manhã, tarde, noite e madrugada (fraco).

Sertão: pela manhã possibilidade de céu encoberto, tarde probabilidade de céu nublado, noite e madrugada probabilidade de céu encoberto. Possibilidade de trovoadas, descargas elétricas, chuva moderada a intensa. Temperatura mínima em torno 23.7°C e máxima de 33.8°C.

Ventos: manhã (fraco), tarde (moderado), noite e madrugada (fraco).

Quinta-feira (22/02):

Litoral: pela manhã possibilidade de céu parcialmente nublado, tarde probabilidade de céu claro com algumas nuvens, noite e madrugada possibilidade de céu encoberto. Possibilidade de trovoadas, descargas elétricas, chuva moderada a intensa. Temperatura mínima em torno 24.9°C e máxima de 31.3°C. Ventos: manhã (fraco), tarde (moderado), noite e madrugada (fraco).

Agreste: pela manhã e tarde possibilidade de céu encoberto, noite probabilidade de céu parcialmente nublado e madrugada possibilidade de céu encoberto. Possibilidade de trovoadas, descargas elétricas, chuva moderada a intensa. Temperatura mínima em torno 22.9°C e máxima de 34.0°C. Ventos: manhã (fraco), tarde e noite (moderado), madrugada (fraco).

Sertão: pela manhã possibilidade de céu encoberto, tarde e noite probabilidade de céu nublado, madrugada possibilidade de céu encoberto. Possibilidade de trovoadas, descargas elétricas, chuva moderada a intensa. Temperatura mínima em torno 23.5°C e máxima de 35.4°C.Ventos: manhã (fraco), tarde (moderado), noite e madrugada (fraco).

Fonte Faxaju