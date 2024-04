Após 24h da emissão do alerta de chuva moderada para a capital, a Defesa Civil de Aracaju, órgão que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), reforça ações preventivas e atendimento à população. O aviso encaminhado através do Serviço de Alerta por SMS 40199 segue em vigor até a próxima sexta-feira,19.

Até o final da tarde desta quarta, 17, o volume de chuva acumulado nas últimas 48h foi de 47,7 milímetros (mm). Já para as últimas 24h, os pluviômetros registraram 14,2mm. No mês, até o momento, o volume chega a 228 mm, superando a média histórica, que é de 192,3 mm. Para acompanhar os dados pluviométricos, a Defesa Civil conta com o sistema ClimAju, que fornece informações atualizadas pelos 17 pluviômetros instalados nas diversas regiões da capital.

Durante o período de alerta, 18 solicitações foram registradas através do serviço emergencial 199, sendo atendidas 14 para avaliação de risco estrutural, que não possuem relação direta com os impactos das precipitações, um colapso parcial e três solicitações relacionadas a alagamentos.

Com a previsão de incidência de chuva mais contínuas, as equipes da Defesa Civil reforçaram as ações preventivas, com monitoramento de áreas sensíveis, orientação à população e articulação com os demais órgãos que atuam na otimização do sistema de drenagem urbana, com foco na mitigação de pontos de alagamento.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, ressalta que a segunda quinzena do mês de abril deve apresentar maior incidência de chuva e de maneira mais contínua. “Estamos no primeiro mês da nossa quadra chuvosa. Já superamos a média histórica e, até o próximo domingo (21), temos perspectiva de pelo menos mais 100mm. O Comitê de Gerenciamento de Crise está preparado para atuar diante das demandas que possam surgir”, explicou.

O órgão orienta a população a redobrar o estado de observação, especialmente, nas áreas de risco. “É importante acionar a Defesa Civil diante de anormalidades, como inclinação de árvores e postes, ou sinais de riscos estruturais nos imóveis como o aparecimento ou rápida evolução de rachaduras, afundamento de pisos e barulhos na madeira do telhado”, frisou o secretário.

Alerta SMS

Para receber os avisos da Defesa Civil basta enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo do texto o CEP do local que deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP. Com o cadastro, a população tem acesso a informações de maneira antecipada sobre condições que demandam atenção, como maré alta, ventos fortes, chuvas intensas e outros.

ClimAju

A Prefeitura de Aracaju também disponibiliza a plataforma ClimAju para acompanhamento, em tempo real, das condições meteorológicas, em todas as regiões da capital. O recurso, disponível no endereço aracaju.se.gov.br/climaju, possibilita acesso à previsão do tempo, com atualizações diárias e imagens ao vivo de diversas regiões da capital.

AAN