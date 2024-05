Com a chegada do período chuvoso, é fundamental que os condutores estejam atentos às condições dos veículos e dos equipamentos de segurança, é o que alerta o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), unidade especializada em policiamento de trânsito nas rodovias estaduais de Sergipe. É preciso que os condutores façam a revisão dos equipamentos e adotem a direção defensiva, inclusive com a redução da velocidade.

Em períodos chuvosos, os cuidados para a segurança do trânsito devem ser intensificados antes mesmo de dirigir, assim como ressaltou o sargento Rosário Alcântara, do BPRv. “É preciso verificar os equipamentos de segurança e também o estado do veículo. No caso dos pneus, se a profundidade dos sulcos não estiverem em condições ideias, favorecerá a aquaplanagem e a perda do controle do veículo”, evidenciou.

“Também é preciso verificar a palheta do limpador de para-brisas. Muitas vezes, pelo não uso frequente desse equipamento, o condutor só percebe a necessidade de manutenção da palheta quando precisa utilizá-la. É preciso verificar ainda a condição dos freios do veículo. Tudo isso gira em torno da prudência com o veículo”, complementou o sargento Rosário Alcântara, integrante do BPRv.

Quando o condutor já está dirigindo na chuva, a principal recomendação para uma direção segura passa a ser a redução da velocidade. “Porque o aumento da velocidade vai propiciar situações de perigo, pois a pista vai estar molhada e, consequentemente, escorregadia. Então, qualquer aumento de velocidade poderá ocasionar uma saída da pista e um sinistro de trânsito”, explicou o sargento.

É com a redução da velocidade nos períodos chuvosos que as chances de acidentes de trânsito podem ser diminuídas, assim como salientou o sargento. “Como já falamos, a pista vai estar molhada e escorregadia. Então, se você reduzir a velocidade do veículo, você tem uma grande chance de concluir a viagem de maneira mais tranquila e chegar ao destino de forma segura”, reiterou o integrante do BPRv.

Vistoria para períodos chuvosos

Diante da necessidade de cuidados em períodos chuvosos – tanto antes de dirigir, quando já se está no trânsito em períodos chuvosos -, o sargento Rosário Alcântara recomendou que o condutor adote uma conduta de vistoria no veículo. “A vistoria é primordial, pois a gente está chegando no período chuvoso e festivo, com as festas juninas. Então, é preciso verificar a condição do veículo, os equipamentos de segurança”, destacou.

Imprudência causa acidentes

A falta de uma conduta preventiva – o que abrange os atos de não verificar os equipamentos de segurança e dirigir em velocidade incompatível com as normas de segurança – são fatores que representam a imprudência e decisivos para o aumento das chances de acidentes de trânsito em períodos chuvosos. É a imprudência, inclusive, que pode resultar em mortes no trânsito em qualquer período do ano.

“A gente não pode dizer para não acelerar o veículo, mas quando se aumenta demasiadamente a velocidade em períodos chuvosos e quando não se cuida dos equipamentos de segurança do veículo, a exemplo do acendimento dos faróis, a visibilidade é prejudicada e pode ocasionar acidentes”, concluiu o sargento Rosário Alcântara, integrante do Batalhão de Polícia Rodoviária de Sergipe.