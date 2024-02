O delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, lamenta profundamente a morte do diretor do Presídio Semiaberto de Areia Branca, D Klin Cardoso Moreira, ocorrido nesta terça-feira, 12, em Aracaju.

A equipe da Delegacia de Areia Branca e a equipe do presídio mantinha uma excelente parceria durante a administração de D Klin, fortalecendo a segurança pública no combate ao crime. O velório acontece no PIAF, localizado na rua Laranjeiras, Centro. O sepultamento ocorrerá às 16 h desta quarta-feira, 14, no Cemitério São João Batista, em Aracaju.

A Corporação presta solidariedade à família e aos amigos para que possam enfrentar essa imensurável perda com serenidade. Rogamos ao bom Deus que conceda descanso e paz.