É com profundo pesar que informamos o falecimento da renomada jornalista Thaís Bezerra, aos 46 anos de idade. Thaís, conhecida por sua dedicação e paixão pelo jornalismo, travou uma corajosa batalha contra um câncer no pulmão, mas, infelizmente, sucumbiu à doença.

Thaís Bezerra foi uma figura proeminente no cenário jornalístico de Aracaju e além. Seu compromisso com a verdade e sua habilidade em comunicar informações complexas de forma clara e acessível a tornaram uma das vozes mais respeitadas na área.

O sepultamento de Thaís ocorrerá às 16h de hoje, no Cemitério Santa Isabel, em Aracaju. Amigos, familiares e colegas de profissão estão convidados a prestar suas últimas homenagens à jornalista que deixará uma lacuna irreparável no jornalismo sergipano.

Thaís Bezerra, que contribuiu com sua escrita aos domingos no Jornal da Cidade, deixou um legado de integridade e comprometimento profissional que inspirou muitos. Sua partida deixa não apenas uma ausência nas páginas do jornal, mas também um vazio na alma daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e trabalhar ao seu lado.

Seu histórico de bravura e resiliência ficará marcado na memória daqueles que acompanharam sua luta. Em novembro de 2020, Thaís enfrentou graves problemas de saúde, entrando em coma e precisando ser internada na UTI do Hospital São Lucas. Embora tenha enfrentado momentos difíceis, em dezembro, ela teve alta e desde então seguiu lutando contra a doença com coragem e determinação.

Neste momento de dor e luto, prestamos nossas sinceras condolências à família, amigos e colegas de Thaís Bezerra. Que sua memória continue viva através do seu trabalho e do impacto que ela teve na comunidade jornalística e além. Que sua determinação inspire a todos a enfrentar os desafios da vida com coragem e dignidade.

Thaís Bezerra, sua luz continuará a brilhar em nossos corações e em suas palavras imortalizadas na história do jornalismo sergipano. Descanse em paz.