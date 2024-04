Militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, nessa terça-feira, 2, no Conjunto Jardim III, município de Nossa Senhora do Socorro.

A equipe policial foi acionada, via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender uma denúncia de que um homem estava portando uma arma de fogo na cintura.

Ao realizar diligências, o suspeito foi identificado, mas tentou fugir. No entanto, foi preso pelos policiais. Com ele, foram encontras cinco munições e um revólver, de calibre 38.

O homem, que é ex-presidiário, foi encaminhado à delegacia local para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE