Como resultado da investigação conduzida pela Delegacia de Neópolis, um celular furtado no município foi recuperado em Alagoas. O aparelho foi apreendido pela Polícia Civil de Alagoas em Arapiraca (AL). A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 24.

De acordo com as informações policiais, a unidade policial vinha investigando o furto do aparelho, quando a equipe identificou que o celular passou a ser utilizado em Alagoas.

Diante do fato, a equipe mapeou a localização do celular e solicitou apoio à Polícia Civil de Alagoas, que recuperou o celular na última quarta-feira, 22.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.