Aracaju, 29 de agosto de 2024 – A notícia da internação de Maria do Carmo do Nascimento Alves na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Lucas, em Aracaju, abalou familiares e amigos. Recentemente diagnosticada com câncer de pâncreas com metástases hepáticas, a paciente luta contra a doença em estado grave.

Segundo o boletim médico, divulgado nesta terça-feira, 29 de agosto, Maria do Carmo precisou ser hospitalizada de urgência devido a uma rápida piora clínica. Atualmente, ela está em tratamento de sepse, um quadro infeccioso grave que acomete o organismo.

“Seu quadro é considerado grave, porém estável, e não há previsão de alta da UTI”, informou o médico intensivista e coordenador da UTI, Glauber Amaral de Oliveira. A equipe médica, que acompanha de perto a evolução do caso, trabalha incansavelmente para estabilizar a paciente e iniciar os tratamentos mais adequados.

A luta contra o câncer

O câncer de pâncreas é uma doença complexa e de difícil tratamento, com altas taxas de mortalidade.

A presença de metástases no fígado agrava ainda mais o prognóstico. A família e amigos de Maria do Carmo pede por orações.