A Prefeitura de Gararu alterou de última hora a data do desfile cívico, originalmente marcado para o dia 15 de setembro no Povoado Palestina, antecipando-o para o dia 14. A mudança, que não foi comunicada com antecedência aos pais, gerou insatisfação entre as famílias, que relataram dificuldades em organizar a participação de seus filhos.

Em mensagem enviada a representantes da administração municipal, uma mãe expressou indignação, afirmando que as roupas das crianças, confeccionadas especialmente para o evento, só estariam disponíveis no dia 15. “Como é que os meninos vão desfilar se a roupa só será entregue amanhã à tarde?”, questionou a mãe. Ela ainda mencionou que seu filho adoeceu devido ao estresse gerado pela incerteza sobre sua participação no desfile.

Outros pais relataram situações semelhantes, alegando que a mudança de data impossibilitou a presença de diversas crianças, já que muitos já haviam se organizado para a data original. “Isso é uma falta de compromisso com a gente, que tem outros compromissos e não pode simplesmente mudar tudo de última hora”, comentou outra mãe que também se sentiu prejudicada pela alteração.

A falta de planejamento por parte da prefeitura foi alvo de críticas, principalmente por se tratar de um evento escolar e cívico, que envolve a preparação antecipada das famílias. Até o momento, a Prefeitura de Gararu não se manifestou oficialmente sobre o motivo da mudança.

O episódio evidencia um problema recorrente haja visto que o 7 de setembro foi marcado por falta de bandas.