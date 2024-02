O Carnaval está chegando e a Prefeitura de Barra dos Coqueiros já divulgou a empolgante programação do Barra Folia 2024. Com cinco dias de festa, o evento promete transformar as ruas da sede da Barra e da Atalaia Nova em um verdadeiro espetáculo de alegria e curtição.

Expectativas e Preparativos

Na última terça-feira, 30, a Prefeitura reuniu veículos de comunicação sergipanos para revelar os detalhes do Barra Folia 2024. O prefeito, Alberto Macedo, destacou que este carnaval será um marco nas celebrações do município, unindo alegria e cultura. Após o sucesso do ano anterior, a expectativa é superar as experiências passadas e proporcionar um evento ainda mais memorável.

O secretário municipal de turismo e coordenador do Barra Folia, Sissinho Moura, expressou otimismo em relação à festa. Ele ressaltou que o evento não só encantará os barracoqueirenses, mas também atrairá visitantes, impulsionando a economia local e contribuindo para o progresso do município.

Segurança em Primeiro Lugar

Para garantir a segurança dos foliões, a Prefeitura está implementando um esquema especial de policiamento. O apoio da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), dos Bombeiros, da equipe de salva-vidas, da Guarda Municipal da Barra e de agentes de segurança privada será fundamental para assegurar que todos possam desfrutar da festa com tranquilidade.

Confira Abaixo a Programação Completa:

Sexta-feira, 9/02:

20:00h: NONA

22:00h: SEEWAY

00:00h: HEITOR COSTA

Sábado, 10/02:

16:00h: KANALHA

20:00h: BRUNO TOP 7

22:00h: EDSON GOMES

00:00h: BANDA BETE EVANNY

02:00h: CLEVINHO SANTANA

Domingo, 11/02:

16:00h: OH POLÊMICO

19:00h: SAULO HOLLYWOOD

21:00h: JEITO DE SER

23:00h: DAN CHICLETEIRO

01:00h: BANDA REAÇÃO

⁠16:00h: BANDA DE FREVO (Jatobá)

Segunda-feira, 12/02:

16:00h: LA FÚRIA

19:00h: OS 3

21:00h: ARTE MANIA

23:00h: YGOR RANIERE

01:00h: DAN VASCONCELOS

Terça-feira, 13/02:

16:00h: IGOR KANNÁRIO

19:00h: QUINTO ROUND

21:00h: MAYSA REIS

23:00h: VALNEIJÓS

01:00h: BANANA NATIVA

16:00h: BANDA DE FREVO (Jatobá)

Atrações Locais e Nacionais

O Barra Folia 2024 promete uma mistura envolvente de artistas locais e nacionais, proporcionando uma experiência única aos foliões. O prefeito Alberto Macedo destaca a importância de valorizar tanto os talentos da região quanto os renomados artistas que contribuem para a diversidade cultural do evento.

Cultura, Alegria e Desenvolvimento

O secretário Sissinho Moura reforça a importância do turismo para o desenvolvimento da cidade. Além de oferecer momentos de descontração e celebração, o Barra Folia contribui significativamente para a economia local, fortalecendo o potencial turístico da região.

Conclusão: Um Carnaval Memorável à Vista

Em resumo, o Barra Folia 2024 promete ser um dos eventos mais marcantes do calendário de festividades do município. Com uma programação diversificada, segurança reforçada e a participação ativa da comunidade, a expectativa é de que este carnaval deixe uma marca indelével na memória de todos os participantes. Prepare-se para viver momentos inesquecíveis no Barra Folia 2024!