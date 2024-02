Em ação deflagrada pelo Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), uma pistola, um revólver e 1kg de cocaína foram apreendidos com três homens em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu na região do conjunto Marcos Freire II, nessa quinta-feira, 1º.

De acordo com as informações policiais, a equipe realizava patrulhamento na região do São Braz, Marcos Freire II, quando percebeu um homem que estava repassando um pacote que aparentemente conteria drogas. O material estava sendo entregue a outros dois homens dentro de um veículo.

Ao fazer a aproximação para tentativa de abordagem, a equipe foi recebida com disparos de arma de fogo feitos pelos homens que estavam no carro. Houve confronto, e os dois suspeitos foram atingidos, socorridos ao hospital, mas não resistiram e vieram a óbito. Um deles possuía passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

No veículo, foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma pistola de calibre .380, e um revólver de calibre .38, com seis munições deflagradas. Também foram apreendidos dois celulares e um tablete de 1kg de cocaína. O terceiro suspeito foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes.