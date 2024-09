Policiais civis da Delegacia de Japaratuba efetuaram a prisão de um homem investigado por homicídio após desentendimento em um bar no Povoado São José da Caatinga. O fato aconteceu no dia 20 de junho de 2024. A prisão ocorreu na tarde da última quinta-feira, 12.

Segundo investigações, a vítima e o investigado começaram a discutir após terem ingerido bebida alcoólica.

Por volta das 22 horas da data do crime, testemunhas ouviram disparos de arma de fogo e sons dos pneus do carro em fuga, quando presenciaram a vítima atingida por cinco tiros na Rua Graciliano Ramos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.