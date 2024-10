Um homem identificado como Ithalo dos Santos Nascimento, de 25 anos, foi morto por policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) na noite dessa segunda-feira (28), após sair de uma loja de conveniência de um posto de combustível localizado no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

No Boletim de Ocorrência, a polícia informou que estava no posto abastecendo as motos, quando o jovem teria simulado que iria sacar uma arma e que foi em direção à guarnição. Um militar disparou e ele morreu no local.

A família da vitima contesta essa narrativa. Eles afirmam que o jovem havia realizado duas compras na loja e, ao sair, foi surpreendido pelos disparos.

A investigação inicial, conduzida pelo Instituto de Criminalística, revelou que o que estava na cintura de Ithalo era, na verdade, um celular e pedaços de plástico, desfazendo a alegação de que ele estivesse armado.

O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal, em Nossa Senhora do Socorro.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Foto redes sociais/Faxaju