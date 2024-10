Na madrugada desta terça-feira, 29, a equipe do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), seguindo orientações do Comando-geral, concretizou a “Operação Bloqueio”, na Avenida Tancredo Neves, em Aracaju. Na ação policial, uma mulher foi presa por tráfico de drogas.

Segundo as informações policiais, os militares realizavam diversas abordagens a veículos de passageiros quando, em um ônibus de uma empresa interestadual, foi percebido um odor forte característico de substância semelhante à maconha.

No compartimento de bagagem do transporte, a equipe encontrou duas malas, ambas identificadas com o nome de uma mulher. Após verificação junto ao motorista, foi confirmado que as malas teriam sido despachadas pela passageira.

Momentos depois, os militares constataram quantidades significativas de tabletes de maconha no interior das malas.

Diante do flagrante, a suspeita e todo o material ilícito apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes para as medidas cabíveis.

