Em troca de informações entre a Delegacia Regional de Neópolis e a Polícia Militar de Alagoas, um homem foi detido em cumprimento a mandado de prisão definitiva. Ele foi condenado pela Justiça em decorrência do crime de estupro de vulnerável. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 22.

De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu no município de Neópolis. Após investigações, a localização do investigado foi identificada como sendo o município de Piaçabuçu (AL).

Após troca de informações com a Polícia Militar de Alagoas, por meio do 11° BPM, foi possível dar cumprimento ao mandado de prisão definitiva. Ele já se encontra à disposição da Justiça.