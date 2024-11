Em depoimento prestado à polícia, Daniele pintou um retrato de Lael como um “marido amoroso” e atencioso. Segundo ela, uma semana antes do crime que chocou a comunidade, ele lhe presenteou com um buquê de flores.

O gesto, somado à afirmação de que ele fazia questão de dar presentes caros, como iPhones e relógios Apple Watch, sugeria uma relação aparentemente harmoniosa.

No entanto, essas declarações entraram em conflito com o teor de uma carta divulgada ontem, que trouxe à tona uma narrativa bem diferente. A carta, cuja autoria ainda está sendo investigada, teria exposto possíveis tensões e contradições na relação do casal.

As informações agora fazem parte de uma investigação que busca compreender os acontecimentos que culminaram no crime. O depoimento de Daniele e o conteúdo da carta serão peças-chave para esclarecer os fatos. A polícia segue apurando os detalhes do caso.