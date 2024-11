O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e a partir de trabalho investigativo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriu o mandado de prisão por tentativa de homicídio contra um suspeito de 39 anos, que estava foragido de Aracaju. A detenção ocorreu nas primeiras horas desta sexta-feira, 22, na cidade pernambucana de Paulista, e teve o apoio da Polícia Civil de Pernambuco.

As investigações mostraram que as tentativas de homicídio tiveram como motivação uma disputa estabelecida entre grupos criminosos da região Norte de Aracaju, visando o controle do tráfico de drogas na área dos bairros Japãozinho e Cidade Nova. “O preso é apontado como mandante de duas tentativas de homicídio ocorridas em março deste ano, em Aracaju, decorrentes de disputa por tráfico de drogas”, citou o delegado Hilton Duarte, integrante do Cope.

Ainda de acordo com levantamento da polícia sergipana, o suspeito, que já era investigado por integrar uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, é apontado como mandante de duas tentativas de homicídio ocorridas em março deste ano, na capital sergipana, em decorrência de uma intensa disputa territorial entre facções rivais.

Os trabalhos investigativos também mostraram que o preso integra o grupo criminoso liderado por um homem conhecido por Sapão, detido pela Polícia Civil, no ano de 2021, na cidade do Rio de Janeiro. Com a prisão ocorrida hoje, em Paulista, o investigado será recambiado a Sergipe, para cumprimento das sanções previstas em lei.