Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem por conduzir veículo com indícios de embriaguez. O fato ocorreu na região central do município de Lagarto, nessa quarta-feira, 20.

Durante patrulhamento, os militares visualizaram um condutor de uma motocicleta pilotando de forma perigosa, colocando em risco a população.

Após solicitação de parada, a equipe constatou sinais claros de embriaguez, além de confirmar que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante do flagrante, o suspeito e o veículo foram direcionados à Delegacia Regional de Lagarto.

Fonte: Ascom PM/SE