Na manhã desse sábado, 9, a Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) localizou diversas peças de uma motocicleta desmontada em um terreno baldio, na Rua B 2, bairro Cidade Nova II, em Aracaju. A equipe foi acionada via rádio após a denúncia de que uma moto abandonada havia sido vista no local.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram diversas partes da motocicleta, incluindo rodas esportivas com pneus, tanque, guidão, rabeta com lanternas e piscas, painel e outras carenagens, todas embaladas em trouxas de pano. No entanto, o chassi e a placa estavam ausentes, impossibilitando a identificação do veículo.

As peças foram cuidadosamente recolhidas, junto a parafusos e arruelas, e todo o equipamento foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde serão adotadas as providências cabíveis para a investigação do caso e possível identificação do proprietário do veículo.