Na madrugada desta segunda-feira, 11, policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) juntamente ao Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati), realizaram a prisão de um grupo criminoso que praticava furtos de celulares, além de outros objetos pessoais durante o evento Pré-Caju. As prisões ocorreram no município de Indiaroba, região Sul do Estado.

Durante abordagens de veículos realizadas no posto policial do BPRv, um veículo Renault Captur com cinco passageiros foi parado. Após busca veicular, foram encontrados 48 telefones celulares, além de 14 cartões de crédito e cerca de $11,00 dólares.

Após indagações sobre a origem dos aparelhos telefônicos e dos outros objetos, os suspeitos confessaram que praticaram diversos furtos no evento Pré-Caju realizado na Orla de Atalaia, e estariam retornando para a cidade de Salvador, no estado da Bahia.

Diante do flagrante, os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Estância para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE