Na tarde desta sexta-feira (27), um incêndio de grandes proporções foi registrado em um estabelecimento comercial localizado no bairro José Conrado de Araújo, na zona norte de Aracaju.

De acordo com informações preliminares, o fogo teve início por volta das 13h30, atingindo uma distribuidora de materiais para manutenção industrial e equipamentos de proteção individual (EPIs).

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas, que ameaçavam se alastrar para imóveis vizinhos. Ainda não há informações sobre feridos ou sobre as causas do incêndio.

Testemunhas relataram que a fumaça era visível a longa distância, provocando preocupação entre os moradores da região. A área foi isolada para garantir a segurança e facilitar o trabalho das autoridades.

O caso segue em apuração, e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.