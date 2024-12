Equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas na Rodovia dos Náufragos, Zona de Expansão capital. A ação aconteceu no último sábado (28).

Segundo informações, populares denunciaram que um homem entregava drogas em uma motocicleta. Moradores relataram que o suspeito fazia esse trajeto várias vezes.

Ainda segundo as informações, as equipes intensificaram as rondas no local, e flagraram o suspeito com uma pochete e uma quantidade de maconha, cocaína, uma balança de precisão e R$ 26,50.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.